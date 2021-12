Inter, la Curva Nord risponde a Lukaku: “Nella tempesta conta chi resta, non chi scappa”

La Curva Nord Inter, ha deciso di rispondere con uno striscione esposto fuori San Siro alle parole di Romelu Lukaku, che ha giurato amore all’Inter, chiedendo scusa per i modi in cui è andato via a luglio scorso.

Queste le parole apparse sullo striscione: “Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi nella tempesta resta. Ciao Romelu”.

I tifosi dell’Inter rimproverano al bomber belga la scelta di andare via in un momento delicato, visti gli addii di Conte e Hakimi, e a metà agosto, lasciando poco tempo al club di sopperire alla partenza.