Inter-Juve, un grande mix. E non solo il Derby d’Italia

Il Derby d’Italia sempre. Ma stavolta qualcosa in più. Inter-Juve mai così attesa: 75 mila spettatori, 6,5 milioni di incasso e il 20 per cento dei biglietti venduti all’estero a conferma del grande appeal che ha una partita così. Ma stavolta c’è di più, un grande mix: Conte e Marotta contro la Juve che è stata loro, l’allenatore che – specialità della casa – ha accorciato i tempi di apprendistato rendendo l’Inter subito competitiva per lo scudetto. Dall’altra parte la nuova era Juve, il lavoro di Sarri che sta facendo capolino dopo un’estate complicata, un organico completo e irresistibile malgrado qualche assenza di troppo. Inter-Juve non è mai banale, stavolta il fascino aumenta, la rivalità cresce, tanti primattori pronti a lasciare il segno. Qui San Siro, ore 20,45: buon divertimento.

Foto: Telegraph