Inter-Juve, sfida sul filo del rasoio: tutti i numeri del derby d’Italia

Meno di 24 ore e poi sarà Inter-Juve, 236° derby d’Italia che andrà in scena domani sera alle 20:45. A San Siro si registrerà il tutto esaurito, con una cornice di oltre 75mila spettatori provenienti da tutta Italia e da tutto il Mondo. Saranno infatti oltre 100 le nazionalità rappresentate sugli spalti, più del 20% di biglietti acquistati dall’estero, oltre 40 broadcasters trasmetteranno il match in più di 200 Paesi. Dati già da record per un match attesissimo per ovvi motivi. Rivalità, tradizione, storia e non solo: a 110 anni dal primo incontro, Inter-Juve si candida a match dell’anno per numeri e significato, una partita ricca fascino, emozioni e mai come tutte le altre.

Le due squadre si sono già incontrate in questa stagione, nel torneo pre-campionato International Champions Cup, lo scorso luglio: 1-1 il risultato al 90′, poi la vittoria è andata alla Juve dopo i calci di rigore. Ma stavolta l’incrocio da brivido ha tutt’altro sapore di un’amichevole estiva. I nerazzurri arrivano al derby d’Italia a punteggio pieno: la squadra di Antonio Conte non ha fallito un colpo in campionato, vincendo sei partite su sei. I bianconeri campioni d’Italia in carica, invece, inseguono al secondo posto in classifica a quota 16 punti, 2 di distacco dai nerazzurri. Un ottimo avvio anche quello della compagine di Maurizio Sarri, ancora imbattuta da inizio stagione e che paga solamente il pareggio a reti bianche ottenuto in casa della Fiorentina.

Occhio ai numeri: un successo dell’Inter contro la Juve permetterebbe a Conte di eguagliare il record del ‘Mago’ Herrera con 7 vittorie su altrettante gare di A. Un magic moment per i nerazzurri che con 13 gol fatti e 2 incassati, hanno fin qui il secondo miglior attacco e la migliore difesa del campionato. E la Juve? Ha trovato il bersaglio grosso in 11 occasioni, subendo però 5 reti. I precedenti nella storia del Derby d’Italia sorridono alla Vecchia Signora che in 235 sfide ufficiali si è imposta 106 volte, di cui 30 proprio a Milano. Non a caso la Juve, insieme al Sassuolo, è una delle due squadre italiane con le quali l’Inter ha un bilancio negativo di risultati. La vittoria più larga da parte dei bianconeri? Il 9-1 del campionato 1960-61, mentre quella dei nerazzurri è un 5-0 della stagione 1953-54. L’ultimo scontro diretto ufficiale delle due formazioni è datato 27 aprile 2019, quando le reti di Nainggolan e Cristiano Ronaldo hanno fissato il risultato sull’1-1. Ma c’è un’altra statistica che può far sorridere i bianconeri: l’Inter non batte la Juve dal 18 settembre del 2016. In quell’occasione, la squadra allenata da De Boer riuscì a rimontare il vantaggio di Lichtsteiner grazie ai gol di Icardi e Perisic. Domani sera sarà un’altra battaglia, un’altra apoteosi di emozioni e sentimenti. Fischio d’inizio alle ore 20:45, il countdown è partito da un pezzo…

Foto: Twitter ufficiale Inter