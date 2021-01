Stasera Inter-Juve: da sempre il Derby d’Italia, soprattutto una grande partita. Lukaku contro Cristiano Ronaldo, Lautaro che sfida Morata, il treno Hakimi e il direttissimo Chiesa: questo e tanti altri motivi di una sfida che promette tanto e che vale tantissimo. Non soltanto per la classifica, la Juve ha recuperato cinque punti e non può permettersi di sbagliare, ma soprattutto per l’autostima. Antonio Conte, dopo un anno e mezzo abbondante di Inter, parla ancora di gap e magari è solo un modo per respingere le pressione. Ma la famosa autostima si alzerebbe a dismisura se l’Inter vincesse, cancellando le due sconfitte della scorsa stagione e accumulando un vantaggio importante sui rivali di sempre. Di sicuro sarà una bella serata di calcio, condizionata poco dal mercato delle prossime ore visto che i due club sanno cosa fare e cosa non fare, il discorso vale in modo particolare per i nerazzurri come ricordato recentemente dallo stesso Beppe Marotta. Ma ora bando alle chiacchiere, sta arrivando la notte di Inter-Juve: godiamocela.

Foto: Twitter Juventus