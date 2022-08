Inter, Inzaghi: “Perdo Mkhitaryan ma recupero D’Ambrosio. Spezia in salute, sarà una gara complicata”

Intervenuto in diretta sul canale Instagram dell’Inter, il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha parlato del prossimo impegno dei nerazzurri, domani sera contro lo Spezia: “La settimana è andata bene, i ragazzi hanno lavorato bene e si è cercato di perfezionare i nostri automatismi. Abbiamo recuperato D’Ambrosio che non c’era a Lecce, non avremo Mkhitaryan ma lavoriamo per preparare bene le partite. Spezia? Sarà una partita complicata, giochiamo con un Spezia in salute che ha vinto bene in Coppa Italia e in campionato. Hanno un ottimo tecnico, che conosco bene, molto preparato e dei giocatori da tenere sotto controllo”.

Foto: sito ufficiale Inter