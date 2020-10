Inter, infortunio per Lukaku: risentimento muscolare agli adduttori della coscia

Arrivano brutte notizie in casa Inter a pochi giorni dal match di Champions League contro il Real Madrid oltre alla gara di campionato in programma contro il Parma. Si è fermato Romelu Lukaku, per l’attaccante belga risentimento muscolare agli adduttori della coscia. Questa la nota del club nerazzurro: “Romelu Lukaku si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’istituto Humanitas di Rozzano in seguito a un problema riscontrato nella gara di UEFA Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante belga saranno valutate giorno dopo giorno”.

Foto: twitter personale Lukaku