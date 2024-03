Inter, infortunio per Arnatuovic che va verso il forfait per la sfida con l’Atletico Madrid

Tutto perfetto o quasi in casa Inter dopo la vittoria di ieri sera contro il Bologna, che ha permesso ai nerazzurri di allungare a +18 sulle inseguitrici in cima alla classifica di Serie A. Non solo il leggero affaticamento accusato da Carlos Augusto. C’è infatti da registrare un infortunio per Marko Arnautovic, subentrato al 66′ per Marcus Thuram e uscito dal campo in lacrime e su una gamba sola, durante i concitati minuti finali, a causa di un risentimento ai flessori della coscia destra. Domani l’austriaco sarà sottoposto agli accertamenti del caso, ma sembrerebbe piuttosto probabile, anche per l’enorme sofferenza mostrata, che possa dare forfait in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid di mercoledì. Si attendono aggiornamenti.

Foto: Twitter F.C. Inter