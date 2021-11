L’Inter non potrà contare su Arturo Vidal per la sfida contro il Venezia di domani, in programma alle 20.45. Il cileno è stato colpito da un attacco influenzale nella giornata di oggi e, in via cautelare, i nerazzurri hanno deciso di non convocarlo per la gara contro i lagunari. Al suo posto potrebbe essere impiegato dal primo minuto Stefano Sensi.