Inter, influenza per Sommer. In dubbio la sua presenza a Lecce

Allenamento per l’Inter quest’oggi ad Appiano Gentile in vista del match di domenica alle 18, in programma al Via del Mare contro il Lecce. Come si può notare dalle foto del report pubblicate sul sito ufficiale del club, non era presente quest’oggi Yann Sommer a causa di uno stato influenzale che lo ha sorpreso nelle scorse ore. Le sue condizioni saranno rivalutate nella giornata di domani, ma la sua presenza è al momento da considerarsi in dubbio per la sfida ai giallorossi con Emil Audero che è pronto al suo esordio assoluto in campionato con i nerazzurri.

Foto: Twitter Inter