Dopo lo strepitoso successo arrivato nel derby contro il Milan, l’Inter è pronta a fare il suo esordio in Champions League: domani sera affronterà la Real Sociedad. Rispetto al derby con i rossoneri Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa, ma con ogni probabilità Cuadrado non farà parte di questa rotazione. Il colombiano ex Juventus non sta infatti prendendo parte alla seduta odierna per un’infiammazione al tendine.

Foto: Instagram Inter