Inter, in trasferta subisce troppi gol

Dopo la sconfitta di ieri sera a Torino, l’Inter è diventata la peggior difesa in trasferta della Serie A. Con 16 gol subiti i nero azzurri hanno superato lo Spezia. La squadra di Inzaghi fa fatica con le big e si allontana sempre di più dalla vetta, sono 11 i punti di distacco dal Napoli capolista. I Neroazzurri devono riprendersi e per farlo devono passare dai piedi delle sue stelle in attacco e dalla solidità che la sua difesa ha dimostrato di avere in questi ultimi anni.

Foto: Twitter Inter