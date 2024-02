Inter, in programma nelle prossime ore gli esami per Acerbi e Calhanoglu. I possibili tempi di recupero

Settima vittoria di fila in campionato ieri per l’Inter contro il Lecce, che si avvicina sempre più a grandi passi all’obiettivo Scudetto. Un risultato che permette di guardare con serenità al rush finale di stagione, al netto però di alcuni infortuni che non fanno stare del tutto tranquillo Simone Inzaghi. Come confermato anche dallo stesso tecnico nerazzurro nel post match con i giallorossi, quest’oggi sarà una giornata importante per capire i tempi di recupero di Acerbi, ai box da due settimane per un infortunio muscolare, ma soprattutto di Calhanoglu, indisponibile in Salento a causa di un fastidio muscolare accusato nella rifinitura. Una data cerchiata in rosso ancora non c’è per il loro recupero, ma la speranza è quella di riavere il difensore in vista della prossima di campionato con il Genoa, mentre più probabile che il turco torni a disposizione solo in vista della trasferta di Champions con l’Atletico Madrid.

Foto: Twitter Inter