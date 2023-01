Dopo il pareggio in quel di Monza, l’Inter è in ansia per le condizioni di Hakan Calhanoglu. Il turco soffre di un leggero affaticamento muscolare. Il centrocampista è in dubbio per la Supercoppa Italiana in programma il 18 gennaio a Riad. Dovrebbe saltare quasi certamente le gare con Parma, in Coppa Italia e Verona in campionato.