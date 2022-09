Inter in ansia per Brozovic. Il centrocampista esce zoppicando durante Austria-Croazia

Sono minuti di apprensione in casa Inter per le condizioni di Marcelo Brozovic. Il centrocampista nerazzurro, è uscito al 17′ della gara tra Austria e Croazia, valida per la Uefa Nations League. Dovrebbe trattarsi di un problema muscolare alla coscia destra.

Il giocatore ha abbandonato il campo zoppicando, e sostituito da Majer. Ricordiamo che in ogni caso Brozovic salterà la prossima gara di campionato dell’Inter, per squalifica, ma ovviamente in casa nerazzurra ci si augura che per il giocatore non possa essere nulla di grave, in particolare in vista della sfida al Barcellona, che può essere decisiva in Champions.

Foto: twitter personale