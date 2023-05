Inter, impara dal Brentford: battuto due volte il Manchester City

In vista della finale di Champions League del 10 giugno, l’Inter continua a macinare gioco e successi proseguendo un periodo di forma eccezionale per la squadra di Simone Inzaghi. Ad attendere i nerazzurri ci sarà il super Manchester City campione d’Inghilterra. In campo in Premier League, nella serata di ieri, la squadra di Pep Guardiola si è dovuta arrendere al Brentford che ha ottenuto la vittoria per 1-0. Anche se con qualche seconda linea, il City ha tenuto come di consueto il pallino del gioco, ma non è riuscito a trovare la via del gol. Al minuto 85, il difensore centrale Ethan Pinnock ha regalato il vantaggio ai suoi. Il Brentford si è stabilito a ridosso della zona Europa in Premier League, al termine di una stagione sopra le aspettative. La squadra di Thomas Frank ha sfiorato l’obiettivo di una qualificazione in Conference League, ma intanto si può godere il double di vittorie contro i campioni d’Inghilterra: 1-2 all’andata a Manchester e 1-0 tra le mura amiche. L’Inter può prendere nota, il Brentford sa come battere i citizens.

Foto: Twitter Pinnock