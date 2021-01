Inter, il gol su punizione mancava da 3 anni: l’ultimo fu Cancelo nel 2018

Christian Eriksen ha sfatato un tabù importante in casa Inter. Oltre a regalare la qualificazione ai nerazzurri alla semifinale di Coppa Italia e prendersi una nuova considerazione nel progetto Inter, il danese ha sfatato un tabù lunghissimo in casa nerazzurra.

Con il suo gol su punizione di ieri sera, Eriksen ha rotto un incantesimo che durava 3 anni. Infatti, l’Inter non segnava un gol su punizione diretta in tutte le competizioni, da 3 anni.

L’ultimo a riuscirci fu Joao Cancelo (ora al City e con in mezzo la Juve). Il portoghese segnò su punizione il 17 aprile 2018, nella gara tra Inter e Cagliari finita 4-0 per i nerazzurri. Da allora, ben 55 tentativi senza gol per i nerazzurri fino alla prodezza di Eriksen nel derby di Coppa Italia.

Foto: Twitter Inter