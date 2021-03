Inter, il documento dell’Ats: “Rischio focolaio all’interno del gruppo squadra”

L’Inter sta attraversando un momento complicato a causa delle numerose positività al Covid-19, e il rischio che possano essercene altre. L’Ats di Milano, nel documento rilasciato ai nerazzurri e pubblicato da La Repubblica, ha infatti comunicato al club interista che all’interno del gruppo squadra ci sarebbe un focolaio Covid, e un elevato rischio di varianti virali più contagiose, come ad esempio quella inglese. Dal testo del domuento, si evince che l’Ats ha disposto: “L’immediata sospensione degli allenamenti del gruppo squadra con rientro dei componenti al rispettivo domicilio fino al giorno 21/03/2021. Gli allenamenti potranno riprendere a partire dal 22/03/2021, previa effettuazione di un tampone molecolare negativo e prosecuzione degli stessi nel rispetto del protocollo di sorveglianza vigente”. L’azienda territoriale meneghina ha quindi imposto: “il divieto di disputare la prossima gara( Inter-Sassuolo, in programma per domani). Il documento impone ai giocatori dell’Inter anche il “divieto, per il periodo di quarantena, di aderire alla convocazione da parte delle rispettive squadre nazionali”.

Foto: Twitter Inter