Inter, il comunicato sugli infortuni di Arnautovic e Zielinski

Due nuovi infortuni in casa Inter. Dal sito ufficiale della società nerazzurra si apprendono le novità riguardanti le condizioni di Piotr Zielinski e di Marko Arnautovic dopo gli esami strumentali effettuati nella giornata di oggi: “Esami clinici e strumentali per Marko Arnautovic e Piotr Zielinski questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante austriaco piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno. Per il centrocampista polacco risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la settimana prossima”.

Foto: twitter Inter