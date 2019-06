Inter, il comunicato: “Abbonamenti sold-out”

Ancora deve iniziare la nuova stagione e l’Inter ha già fatto sold-out di abbonamenti. Come riporta il comunicato della squadra nerazzurra, infatti, è terminata la disponibilità di abbonamenti per la stagione 2019/2020 messa a disposizione dal club. “FC Internazionale Milano comunica che sono esaurite tutte le disponibilità di abbonamenti per la stagione 2019/20, avendo raggiunto il limite massimo fissato dalla società. Un successo straordinario che ha visto terminare in poche ore quasi tutti i posti disponibili, sin dal primo giorno di apertura della vendita libera. La fase dedicata ai rinnovi degli abbonamenti 18/19 si era conclusa con un numero record di tessere confermate. Alla luce della grande richiesta, l’Inter guarda già al futuro e apre – per la prima volta nella sua storia – la lista d’attesa per la stagione 2020/21, per tutti i tifosi che vogliono assicurarsi da subito un posto in prima fila nell’acquisto di abbonamenti”.

Foto Twitter Inter