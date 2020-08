Inter, il club chiede di evitare assembramenti. Il comunicato

A poche ore dalla finale di Europa League contro il Siviglia, l’Inter attraverso il proprio sito ufficiale, nel rispetto delle norme anti-covid19 ha chiesto ai tifosi di evitare pericolosi assembramenti. Questa la nota del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano, ai fini di salvaguardare la salute pubblica, invita i propri tifosi a seguire la finale di Europa League Siviglia-Inter rispettando tutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di Covid-19. Comprendendo bene l’emozione e l’importanza dell’evento, evitare la creazione di assembramenti e di situazioni rischiose per la salute propria e altrui resta di importanza primaria per evitare il contagio e vivere al meglio questa serata speciale.”

Foto: twitter Inter