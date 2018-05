Inter, con Icardi non puoi sbagliare. A prescindere dai capricci di Wanda

Fossimo amici di Wanda Nara, le consiglieremmo di evitare questi giochini social – com’è accaduto ieri sera – poco professionali e che servono soltanto per alimentare confusione. Può essere tutto, anche che la signora Icardi chieda un prolungamento con ingaggio più alto, ma dovrebbero esserci modi giusti. Non qualche tweet come se fosse un catalogo primavera-estate. Fossimo l’Inter gestiremmo con grande precisione una situazione molto delicata e già scandita. Già scandita in che senso? Se hai messo 110 milioni di clausola valevole soltanto per l’estero, hai una sola strada: toglierla, alzarla, oppure – se proprio sei costretto – accettarla con il placet del diretto interessato. Rispettiamo tutti, a maggior ragione Tronchetti Provera e Moratti, ma parlare di un ipotetico e conveniente scambio con la Juve (Higuain e soldi) non rappresenta una bella iniezione di fiducia per il popolo nerazzurro. Che ha già dovuto sopportare situazioni complicate nelle ultime sessioni di mercato. Quindi lo slogan è uno: con Icardi l’Inter non può sbagliare e non sbaglierà, tenendo sempre conto della clausola esistente. E a prescindere dai capricci di Wanda.

Foto: Twitter ufficiale Inter