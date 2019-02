Mauro Icardi, l’uomo della discordia in casa Inter, questa mattina ha raggiunto Appiano Gentile per sostenere regolarmente la seduta di allenamento insieme agli altri compagni non convocati per la trasferta di Europa League a Vienna contro il Rapid. Il centravanti italo-argentino è arrivato prima di tutti, precisamente alle 9:30, e ha sostenuto il suo secondo allenamento da ex capitano nerazzurro.

Foto: Inter Twitter