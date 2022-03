Inter, i numeri della crisi: 9 reti nelle ultime sette, ma cinque solo con la Salernitana. E le alternative stentano

È un momento difficilissimo per l’Inter, spodestata dal podio e ora nel sempre difficile ruolo di inseguitrice. Dzeko e compagni hanno raccolto nelle ultime 7 gare altrettanti punti, per una media di un punto a partita che si addice di più ad una squadra in lotta per la salvezza, che ad una che ambisce allo scudetto. Da quel derby in rimonta perso col Milan, la squadra è sempre apparsa scarica, senza grandi idee e spesso dipendente da giocate dei singoli. La sosta adesso arriva a pennello, con Inzaghi che dovrà assolutamente fare mente locale e capire come raddrizzare la stagione, che pare più una barca alla deriva.

Il dato incontrovertibile è nei gol segnati da Lautaro e gli altri nerazzurri: nove in 7 partite, di cui però cinque tutti con la Salernitana. Di questi uno per Dumfries, Sanchez e Perisic, tre per Dzeko e Martinez (più quello ad Anfield contro il Liverpool). Cosa sta mancando, quindi? Sicuramente il contributo delle alternative. Se Lautaro non vive un momento semplice, i nerazzurri hanno perso i gol dalla panchina. Caicedo è un oggetto misterioso, a Correa – al rientro da un infortunio – vengono concessi scampoli di gara, Sanchez vive di fiammate. Vidal, Gagliardini non riescono ad incidere, mentre Gosens è ancora fuori forma. E se poi Inzaghi deve rinunciare al suo motore di gioco (Brozovic), tutto si complica. La difesa continua ad essere un baluardo lì dietro, ma nel calcio per vincere bisogna ovviamente buttare la palla in fondo in sacco. E Inzaghi, questo, purtroppo lo ha ben compreso.

FOTO: Twitter Inter