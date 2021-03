Buone notizie in casa Inter. Il tampone a cui si è sottoposto Samir Handanovic è risultato negativo, e il calciatore può tornare a disposizione di Antonio Conte. L’emergenza in casa nerazzurra inizia ad allentare la pressione su un gruppo duramente colpito. Handanovic però ha smaltito bene il contagio dopo il focolaio nello spogliatoio, ed è il primo calciatore a rientrare in gruppo.

Foto: Sito Inter