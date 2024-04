Inter, grande entusiasmo alla Pinetina: oltre 2000 tifosi a caricare gli uomini di Inzaghi

È la vigilia del Derby di Milano, una partita che conta più del solito. Specialmente domani perché l’Inter battendo il Milan conquisterebbe il ventesimo scudetto con cinque giornate di anticipo. Una sfida fondamentale, sottolineata anche daitifosi dell’Inter si sono dati appuntamento oggi alla Pinetina per caricare la squadra in vista del derby di domani. Sono stati più di 2000 tifosi a rispondere presente e ad aspettare la squadre, che è uscita appositamente dal centro sportivo per salutare la tifoseria nerazzurra. Presenti tutti i giocatori con mister Inzaghi.

Foto: Instagram Curva Nord