Inter, gli aggiornamenti sulle condizioni di Dzeko. Nuovo test tra domani e dopodomani

La Bosnia ha emesso nella giornata di ieri un comunicato che esclude alcun tipo di lesione, ma nelle fila dell’Interrimane un po’ di apprensione per le condizioni di Edin Dzeko. Come riportato da Gazzetta.it, tra domani e dopodomani lo staff medico della Bosnia (in stretto contatto con quello nerazzurro) ha fissato per il centravanti un nuovo test, in modo da accertare lo stato d’avanzamento del processo di guarigione. La speranza è che il ct Petev gli risparmi almeno il primo dei due impegni.