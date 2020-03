Inter: giocatori isolati nelle proprie case per i prossimi 14 giorni e nessun tampone

Da ieri sera è scattata la quarantena in casa Inter: calciatori, staff, dirigenti e componenti dell’area media saranno isolati nelle proprie case per i prossimi 14 giorni. Contrariamente a quanto emerso nelle scorse ore, nessuno sarà sottoposto al tampone per verificare l’eventuale positività al Covid-19. Infatti, poiché nessuna delle persone coinvolte al momento presenta sintomi, essi non possono essere effettuati.

Foto: profilo Twitter ufficiale Inter