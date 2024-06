Inter, già esaurita la campagna abbonamenti. Staccate 40.000 tessere

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c’è grande entusiasmo in casa Inter, dopo la vittoria dello scudetto. Nonostante la querelle proprietaria, con l’addio di Zhang e l’ingresso di Oaktree, sono già sold-out gli abbonamenti per la prossima stagione, almeno per il campionato. Infatti saranno 40mila i possessori di un titolo d’accesso in vista del prossimo campionato. I restanti 35mila posti circa verranno poi messi in vendita di volta in volta con i biglietti.

Un dato importante quello in casa nerazzurra. L’85% dei vecchi abbonati ha infatti deciso di rinnovare la propria tessera mentre un 15% che invece non ha deciso di comprare il nuovo abbonamento è stato immediatamente rimpiazzato da chi ha atteso l’inizio della seconda fase della campagna abbonamenti. Nessuno, insomma, vuole rinunciare a vedere, e tifare ovviamente, l’Inter dagli anelli di San Siro.