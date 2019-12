Inter-Genoa, le ultimissime sulle probabili formazioni

L‘Inter, reduce dal pareggio amaro contro la Fiorentina, domani ospita a San Siro il Genoa di Thiago Motta, in bilico sulla panchina del Grifone. Fischio d’inizio alle 18, andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Conte deve rinunciare a due titolarissimi come Brozovic e Lautaro Martinez, entrambi fuori per squalifica. In attacco dovrebbe toccare a Esposito (in vantaggio su Politano) con Lukaku, a centrocampo Borja Valero non al meglio della forma: se lo spagnolo recupererà, andrà lui in cabina di regia con Candreva al suo fianco (D’Ambrosio a destra) e Vecino. Altrimenti spazio al giovanissimo Agoumé. Qualche defezione anche per Thiago Motta, che deve soprattutto fare a meno di Pandev, ancora squalificato. Torna Agudelo, che giocherà alle spalle di Pinamonti in attacco. In dubbio Criscito, afflitto da mal di schiena: se il capitano dovesse dare forfait, giocherebbe al suo posto Goldaniga. A sinistra ballottaggio Pajac-Ankersen. Schone e Cassata con Radovanovic regista nel mezzo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Candreva (Agoumé), Borja Valero, Vecino, Biraghi; Esposito (Politano), Lukaku.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito (Goldaniga); Ghiglione, Schone, Radovanovic, Cassata, Pajac; Agudelo, Pinamonti.

Foto: sito ufficiale Inter