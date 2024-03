Inter, Frattesi rassicura via social sulle sue condizioni fisiche: “Sto bene”

Sospiro di sollievo in casa Inter dopo la preoccupazione per le condizioni di Davide Frattesi, uscito claudicante dal recupero di San Siro contro l’Atalanta. “Sto bene”, questa la Story pubblicata dal centrocampista nerazzurro poco fa su Instagram. L’ex Sassuolo sarà dunque a disposizione di mister Simone Inzaghi per il match con il Genoa, almeno in panchina, anche se la conferma definitiva ci sarà solo nelle prossime ore, quando il tecnico ex Lazio diramerà la lista ufficiale dei convocati.

Foto: Twitter F.C. Inter