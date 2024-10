Inter, fissata al 28 ottobre l’assemblea degli azionisti

In una nota ufficiale pubblicata sulle pagine della Gazzetta dello Sport, l’Inter ha convocato un’assemblea degli azionisti, fissata al 28 ottobre. Quest’ultimi sono chiamati ad approvare il bilancio per la stagione 23/24, chiuso con un rosso da 36 milioni di euro, in netta riduzione rispetto a quello riportato nella stagione precedente, 85 milioni.

“I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea dei Soci – si legge nella convocazione -, esclusivamente in modalità di audio/video-conferenza, il giorno 28 ottobre 2024, alle ore 14:30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di F.C. Internazionale Milano S.p.A. al 30 giugno 2024 e della relativa relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Nomina del Collegio Sindacale di F.C. Internazionale Milano S.p.A.; deliberazioni

3. inerenti e conseguenti;

4. Varie ed eventuali”.

Foto: Sito Inter