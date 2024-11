Inter, escluse lesioni per Calhanoglu. Ma per Verona potrebbe non essere rischiato

Arrivano buone notizie in casa Inter per quel che concerne le condizioni di Hakan Calhanoglu, uscito per infortunio dall’ultima gara con la Nazionale. Gli esami odierni hanno infatti escluso lesioni per il centrocampista turco. Il giocatore ha riportato solo una leggera elongazione all’adduttore sinistro.

Nel pomeriggio il calciatore lavorerà ancora a parte e Inzaghi deciderà se rischiarlo o meno per Verona. Con ogni probabilità il turco non verrà rischiato e tornerà con il Lipsia in Champions League.

Foto: sito Inter