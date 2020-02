Eriksen titolare: meglio tardi che mai

Christian Eriksen è dal nostro punto di vista (e non crediamo solo dal nostro) un sopraffino interprete del calcio moderno. E crediamo che, una volta che l’hai portato a casa dopo una lunga trattativa come ha fatto l’Inter, debba sistematicamente giocare. Parcheggiarlo in panchina soltanto per non avere ansie, come abbiamo sentito dire, è una mossa ingenerosa e anche abbastanza crudele. Per noi il suo ruolo è trequartista alle spalle di due punte, ha le caratteristiche per garantire il salto di qualità (e che qualità…) necessario. Antonio Conte è legittimamente padrone delle scelte, sta facendo un lavoro importante e che dovrà portare alla conquista di almeno un trofeo per giustificare gli sforzi onerosi del suo club. Intanto, Eriksen potrebbe/dovrebbe essere titolare nella tana del Ludogorets, l’Europa League gli consentirebbe di mettere benzina nelle gambe. E quindi di giocare da titolare: meglio tardi che mai per le indiscutibili ambizioni dell’Inter.

Foto: Twitter ufficiale Inter