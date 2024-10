Inter, elongazione per Zielinski. Il comunicato

“Piotr Zielinski si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio accusato nella gara con la nazionale polacca. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione ai flessori della coscia destra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno”. Questo è il comunicato diramato dall’Inter questa mattina sulle condizioni di Piotr Zielinski, che ha rimediato un infortunio con la Nazionale polacca. Il centrocampista salterà la gara con la Roma, ma potrebbe tornare in campo per la sfida di Champions in casa dello Young Boys.

Foto X INTER