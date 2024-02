Inter, elongazione all’adduttore della coscia destra per Thuram

Non arrivano buone notizie dall’infermeria per il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. Secondo quanto comunicato poco fa dalla società nerazzurra, l’attaccante Marcus Thuram ha riportato un’elongazione all’adduttore della coscia destra in seguito al match di Champions disputato martedì con l’Atletico Madrid. Di seguito il report medico ufficiale:

“Marcus Thuram si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante nerazzurro elongazione dell’adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.”

Foto: Twitter Inter