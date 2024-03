Inter, ecco quanti punti servono per lo Scudetto matematico: c’è già una data segnata

75 punti in classifica, 18 lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici e 10 vittorie consecutive in campionato. L’Inter ha ormai blindato il suo ventesimo Scudetto e si prepara già a festeggiare. Alla luce delle 10 giornate di campionato rimaste, ai nerazzurri basterà incamerare altri 16 punti per cucirsi la seconda stella sulle maglie. la Juventus seconda infatti, anche se dovesse vincere tutte le partite da qui alla fine, potrebbe arrivare al massimo a 90 punti, una soglia insufficiente per insidiare il primato della squadra di Simone Inzaghi, a cui serviranno appena cinque vittorie e un pareggio. Nel migliore dei casi, quindi, Lautaro e compagni potrebbero festeggiare il tricolore già alla 31esima giornata, a Udine, ossia tra tre turni, ma attenzione anche alla data del 21 aprile, 33esima giornata, e alla possibilità di vincere lo scudetto nel derby di ritorno con il Milan. Il countdown è ormai iniziato.

Foto: Twitter F.C. Inter