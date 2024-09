Inter, ecco Palacios. Il primo allenamento del difensore ad Appiano Gentile

L’Inter abbraccia il giovane difensore Tomas Palacios. Prelevato dall’Independiente Rivadavia per 6,5 milioni più bonus dopo una lunga trattativa, Palacios ha espletato tutte le pratiche burocratiche del caso per ottenere il visto di lavoro e finalmente iniziare a lavorare sul campo con i suoi nuovi compagni di squadra.

Oggi il primo allenamento ad Appiano Gentile come ha documentato il club nerazzurro sui social.

L’Inter ha pubblicato le foto del giocatore scrivendo: “Primi passi in nerazzurro”.

Foto: twitter Inter