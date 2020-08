Inter, ecco Hakimi: il marocchino in volo verso Milano

Sono passati circa due mesi dall’ufficialità di Achraf Hakimi all’Inter. Oggi il laterale marocchino sulle proprie storie instagram ha messo una foto che lo mostra in volo verso Milano. Hakimi è atteso domani il tampone come previsto dal protocollo e poi invece inizierà ad allenarsi in attesa del ritrovo dei nerazzurri sotto gli ordini di Conte il prossimo 7 settembre. Inizia oggi la nuova avventura meneghina.

Foto: instagram personale