Inter, è ufficiale l’addio del baby Gnonto: l’attaccante passa allo Zurigo

Willy Gnonto lascia a sorpresa l’Inter. La stellina del calcio italiano, classe 2003, saluta il vivaio nerazzurro per trasferirsi allo Zurigo, in Svizzera, sottoscrivendo un contratto fino all’estate 2023. “Anche prima dello scoppio della crisi Covid-19, lo Zurigo aveva parlato con l’attaccante Degnand Wilfried Gnonto. Ieri è stato completato il passaggio per la stagione 2020/2021. Non è ancora dato sapere, a causa dell’emergenza sanitaria, quando il giovane nazionale italiano si trasferirà fisicamente in Svizzera”, si legge in una nota ufficiale pubblicata sul sito dello Zurigo.

Foot: Twitter ufficiale Zurigo