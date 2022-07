Inter, è subito “Lu-La”: doppietta per Lautaro e gol di Lukaku. Travolto 10-0 FC Milanese

Buona la prima per l’Inter di Simone Inzaghi sotto i colpi della coppia “Lu-La”. Alla prima uscita dal ritorno di Big Rom, i nerazzurri hanno trovatello FC Milanese con un netto 10-0. A segno sono andati: Lukaku (in coppia dal primo minuto con il Toro), doppietta di Lautaro, Correa, Asllani, Fontanarosa, Pinamonti, Lazaro, Curatolo e Sangalli. Il prossimo test amichevole è fissato per martedì contro il Lugano alle ore 18.30.

Foto: Twitter Inter