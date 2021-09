Inter, è solo 0-0 a Kiev. Un grande Pyatov salva lo Shakhtar nel finale

A Kiev si affrontano Shakhtar Donetsk e Inter. Partita gradevole, con azioni interessanti. Il primo tempo si chiude a reti bianche con l’Inter che può recriminare per una traversa colpita da Barella, lo Shakhtar in contropiede abbastanza pericoloso dalle parti di Handanovic. Gara segnata anche da un grave infortunio a Traorè dello Shakhtar, dopo uno scontro fortuito con Dumfries.

Nella ripresa Skriniar salva i suoi deviando in corner su un pallone diretto verso Pedrinho, intervento provvidenziale del difensore nerazzurro.

Al 67′ Lautaro Martinez calcia altissimo da ottima posizione, gol divorato dal Toro. Un minuto più tardi Dodo prova a far valere la regola non scritta del “gol mangiato, gol subito”, ma anche lui spara alto. Nel finale doppia chance nerazzurra, prima Correa, poi De Vrij, bravissimo in entrambe le occasioni Pyatov a dire di no. Un altro tiro di Calhanoglu spaventa i tifosi ucraini nei pressi del novantesimo minuto, finisce 0-0 a Kiev. Entrambe le squadre salgono a 1 punto nel girone dopo i ko all’esordio.

