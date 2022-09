Inter, è scontro tra la dirigenza e gli ultrà. La Nord: “Zhang vattene”

Torna a farsi sentire la Curva Nord in un momento delicatissimo per l’Inter. Quattro giorni fa, un comunicato spiegava come le responsabilità della crisi non fossero da addossare soltanto sull’allenatore ma anche sui calciatori. Ora, invece, si tratta di un vero e proprio attacco del tifo organizzato alla proprietà. Obiettivo: il presidente Zhang. Sui canali social della Curva nord è comparsa un’immagine con due parole su sfondo nerazzurro: “Zhang vattene”. Evidente la frattura tra gli ultrà e il numero uno del club.

Foto: Twitter Inter