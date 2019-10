Inter e Milan, sì del Comune per il nuovo stadio: “Ma il Meazza non va abbattuto”

Giornata importante per il futuro di Milan e Inter. E’ arrivato il sì del Consiglio comunale di Milano per andare avanti con il progetto del nuovo stadio. La mozione della maggioranza, prima firma Ceccarelli, è passata con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti. “È un sì condizionato – ha spiegato il sindaco Sala – il progetto attuale va rivisto, così è troppo sproporzionato in favore dei club”. La mozione approvata oggi dal Consiglio comunale impegna inoltre il Comune a evitare l’abbattimento dello stadio Giuseppe Meazza.

