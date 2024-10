Inter e Milan, rischio multa per l’inchiesta sui finanziamenti agli ultras

Negli scorsi giorni, il procuratore federale Giuseppe Chiné, ha chiesto ai pm della Procura della Repubblica di Milano gli atti dell’indagine riguardante gli arresti dei capi ultras, col fine di verificare condotte rilevanti per l’ordinamento sportivo da parte delle due squadre milanesi, oltre che dei loro tesserati. Secondo il Codice di Giustizia Sportiva sulla prevenzione dei fatti violenti, “alla società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente”. Nel caso in cui le accuse di probabili rapporti (anche economici) pervenuti dai due club con il tifo organizzato venissero confermate, Inter e Milan rischierebbero sanzioni che variano dai 1o.000 ai 50.000 euro, anche riferendosi al precedente della Juve nel 2017, quando l’allora procuratore federale Giuseppe Pecoraro chiese 30 mesi di inibizione e 50mila euro di ammenda per il presidente Andrea Agnelli.

Foto: X ufficiale Inter