Inter e Milan frenano: pochi punti nelle ultime gare, il passo non sarebbe da Champions

La notizia del venerdì di Serie A riguarda senza dubbio le difficoltà di Inter e Milan. La formazione nerazzurra, nella giornata di ieri, è stata infatti fermata sullo 0-0 in casa di un Genoa sicuramente aggressivo e difficile da affrontare, soprattutto grazie alla cura Blessin che ha risollevato il carattere del Grifone, ma comunque assolutamente alla portata della formazione di Simone Inzaghi. Di vera e propria “crisi” si può parlare, dal momento che i campioni d’Italia in carica non trovano il successo da ben cinque partite, con un passo che ha rallentato la corsa scudetto.

Se Atene piange, però, Sparta non ride: perché dopo la sbornia del derby anche il Milan ha dovuto fare i conti con numerose difficoltà. Se sabato scorso gli uomini di Stefano Pioli avevano offerto una prestazione certamente non brillante, pareggiando in casa del fanalino di coda Salernitana, ieri hanno confermato i campanelli d’allarme nell’1-1 casalingo contro l’Udinese, in cui nonostante le recriminazioni per un tocco di mano di Udogie che ha condotto al gol friulano, la manovra dei rossoneri è stata sterile e prevedibile.

A fotografare la situazione, del resto, sono i numeri: isolando la classifica dalla giornata numero ventidue in poi, si può notare come nessuna delle due squadre di Milano si trovi fra le prime quattro posizioni. Con undici punti conquistati, Napoli e Lazio sono state le migliori in questo frangente, seguite da Fiorentina e Verona a quota dieci. Solamente quinto a nove il Milan, mentre l’Inter sarebbe addirittura nono con sei punti all’attivo.

Foto: Twitter Lega Serie A