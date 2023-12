Inter e Bologna non si superano: è 0-0 a San Siro al 45′

Si è concluso il primo tempo della gara degli ottavi di finale di Coppa Italia, tra Inter e Bologna. Gara bloccata, equilibrata, con poche occasioni da gol. Partita che viene condotta dai nerazzurri, ma il Bologna non disdegna di ripartire e fare male ai padroni di casa. Occasione incredibile per Fabbian, vicino a un gran gol di tacco. Chance anche per Frattesi, bravo Ravaglia a salvare. Termina 0-0 il primo tempo a San Siro.

Foto: twitter Inter