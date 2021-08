Inter, Dzeko è ad Appiano. A breve la firma

Edin Dzeko sarà a breve un nuovo giocatore dell‘Inter. Il giocatore bosniaco è arrivato ad Appiano Gentile come da programma. Ancora qualche dettaglio burocratico da sistemare e poi tutto sarà reso ufficiale

Dopo la firma sul contratto, Dzeko sosterrà prima seduta di allenamento agli ordini di Simone Inzaghi, che nel frattempo ha concesso ai suoi uomini un pomeriggio libero come sorta di premio per l’ottimo lavoro compiuto in questi giorni.

Foto: Twitter Roma