Inter, Dumfries torna in gruppo. Inzaghi deciderà oggi se convocarlo per Genova

Denzel Dumfries è tornato a disposizione di Simone Inzaghi per l’ultima gara del 2023 che l’Inter giocherà a Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino. L’esterno destro olandese sembra completamente recuperato, tornando ad allenarsi in gruppo. Ovviamente non ha i 90 minuti nelle gambe e il tecnico deciderà se convocarlo soltanto dopo la seduta di oggi pomeriggio.

Nel caso di convocazione, difficilmente partirà titolare.

Foto: Instagram Dumfries