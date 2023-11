Inter, Dumfries si ferma nella rifinitura pre Salisburgo

Nell’ultimo allenamento dell’Inter in vista della trasferta di Champions League in casa del Salisburgo. L’esterno Denzel Dumfries dopo il riscaldamento si è seduto in panchina in quanto affaticato. Al momento restano da monitorare le sue condizioni ma l’olandese partirà per l’Austria, poi starà al tecnico nerazzurro valutare se impiegarlo o meno. In caso, Inzaghi sarebbe pronto a schierare Darmian e Bisseck.

Foto: Instagram Dumfries