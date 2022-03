Inter, due dubbi per Torino: ansia Brozovic per Inzaghi, scalpita Gosens

Dopo la vittoria di prestigio ad Anfield, l’Inter torna a pensare al campionato e al Torino, prossimo avversario. Inzaghi martedì ha risparmiato Dzeko, che a questo punto si candida fortemente per una maglia da titolare, ma i suoi dubbi principali in ogni caso riguardano gli altri due reparti. Il primo è legato a Brozovic, uscito malconcio dalla gara di Champions: il croato si è allenato a parte anche nella giornata di oggi, ma da Appiano filtrano sensazioni positive sulla sua possibile presenza all’Olimpico. L’altro, invece, riguarda il ruolo di esterno sinistro, ricoperto quasi per tutta la stagione da Perisic: l’ex Bayern ha giocato da titolare contro il Liverpool senza mostrare segni di cedimento, ma non più tardi di una settimana fa ha saltato l’impegno con la Salernitana per un affaticamento. Per questo motivo e viste le condizioni di Gosens, apparso in palla negli spezzoni avuti a disposizione, il tedesco potrebbe essere preferito a Perisic. La rifinitura scioglierà entrambi i dubbi di Inzaghi.

Foto: Twitter Brozovic